Веселкина Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселкина Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1910

Дата смерти

18.09.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1934

Сын: Веселкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Веселкин Владимир Семёнович

Верх-Ачино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Владимирович родился 6 ноября 1934 года в посёлке (деревне) Ключевка. В настоящее время из близлежащих деревень в этом районе осталось одно село Верх-Ачино Сурковского сельсовета Тогучинского р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселкин Владимир Семёнович

Смерть
18.09.1990
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