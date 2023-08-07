Веселкина Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1910
Дата смерти18.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1934
Сын: Веселкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Веселкин Владимир Семёнович
Верх-Ачино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Владимирович родился 6 ноября 1934 года в посёлке (деревне) Ключевка. В настоящее время из близлежащих деревень в этом районе осталось одно село Верх-Ачино Сурковского сельсовета Тогучинского р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1990