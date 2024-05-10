Дружинин Модест Александрович
Место рождения
Дата рождения15.06.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1859 ст.
ГАТО Тула - Государственный Архив Тульской области | Фонд 300, Опись 1, Дело 13а - Метрическая книга Покровской церкви за 1847-1863 г. Л. 127об-128
Крещение
01.07.1859 ст.
Покровская церковь (Тула), г. Тула, Российская империя
ГАТО Тула - Государственный Архив Тульской области | Фонд 300, Опись 1, Дело 13а - Метрическая книга Покровской церкви за 1847-1863 г. Л. 127об-128 | Старшій учитель Тульской гимназіи, состоящій въ IX... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1887 ст.
Сын: Дружинин Модест Модестович
Мать ребёнка: Дружинина (Воробьева) Анна Петровна
Бракосочетание
27.07.1897 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 126, Дело 967: Метрическая книга церкви при детском приюте священномученика Епископа Мефодия на Песках на 1899 ... Показать все
Смерть
Неизвестно