Дружинин Модест Александрович 15.06.1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружинин Модест Александрович

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

15.06.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1859 ст.

Отец: Дружинин Александр Иванович

Мать: Дружинина (Фон Штраух) Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
ГАТО Тула - Государственный Архив Тульской области | Фонд 300, Опись 1, Дело 13а - Метрическая книга Покровской церкви за 1847-1863 г. Л. 127об-128
Крещение
01.07.1859 ст.
Покровская церковь (Тула), г. Тула, Российская империя
ГАТО Тула - Государственный Архив Тульской области | Фонд 300, Опись 1, Дело 13а - Метрическая книга Покровской церкви за 1847-1863 г. Л. 127об-128 | Старшій учитель Тульской гимназіи, состоящій въ IX... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1887 ст.

Сын: Дружинин Модест Модестович

Мать ребёнка: Дружинина (Воробьева) Анна Петровна

Бракосочетание
27.07.1897 ст.

Жена: Дружинина (Воробьева) Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 126, Дело 967: Метрическая книга церкви при детском приюте священномученика Епископа Мефодия на Песках на 1899 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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