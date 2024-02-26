Иванов Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Юрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1956

Дата смерти

23.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1956

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: Иванова Мария

Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Иванов Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Иванова Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Тамара Михайловна

Смерть
23.06.1992
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