Иванов Юрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1956
Дата смерти23.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1956
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: Иванова Мария
Рождение ребёнка
11.02.1985
Мать ребёнка: Иванова Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Тамара Михайловна
Смерть
23.06.1992