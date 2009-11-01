Давыдов Василий Геннадьевич
Место рожденияПермский край, г. Кизел (г. Кизел, Пермский край, Россия)
Дата рождения19.11.1950
Дата смерти?.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1950
Рождение ребёнка
23.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2009