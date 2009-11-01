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Давыдов Василий Геннадьевич

Место рождения

Пермский край, г. Кизел (г. Кизел, Пермский край, Россия)

Дата рождения

19.11.1950

Дата смерти

?.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1950

Отец: Давыдов Геннадий Иванович

Мать: (Горбунова) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
23.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.2009

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