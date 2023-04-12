Толь (Верещака) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.08.1801
Муж: Толь Карл Иванович
Супруг(-а): Мария Ивановна Толь (Верещака)
Рождение ребёнка
04.07.1803
Дочь: Верховская Ольга Карловна
Отец ребёнка: Толь Карл Иванович
Yaroslavl, Yaroslavskaya oblast, Russia
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Губина Александра Карловна
Отец ребёнка: Толь Карл Иванович
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Смерть
1849