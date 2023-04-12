Толь (Верещака) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толь (Верещака) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.08.1801

Муж: Толь Карл Иванович

Супруг(-а): Мария Ивановна Толь (Верещака)
Рождение ребёнка
04.07.1803

Дочь: Верховская Ольга Карловна

Отец ребёнка: Толь Карл Иванович

Yaroslavl, Yaroslavskaya oblast, Russia
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Губина Александра Карловна

Отец ребёнка: Толь Карл Иванович

Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Смерть
1849
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