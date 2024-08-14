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Чвилев Абросим Васильевич

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чвилева Аксинья Тихоновна

Рождение ребёнка
14.01.1851

Сын: Чвилев Афанасий Абросимович

Мать ребёнка: Чвилева Аксинья Тихоновна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.03.1853

Сын: Чвилев Алексей Абросимович

Мать ребёнка: Чвилева Аксинья Тихоновна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Чвилева Марья Абросимовна

Мать ребёнка: Чвилева Аксинья Тихоновна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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