Чвилев Абросим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1851
Сын: Чвилев Афанасий Абросимович
Мать ребёнка: Чвилева Аксинья Тихоновна
Рождение ребёнка
15.03.1853
Сын: Чвилев Алексей Абросимович
Мать ребёнка: Чвилева Аксинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Чвилева Марья Абросимовна
Мать ребёнка: Чвилева Аксинья Тихоновна