Дубовик (Неизвестно) Жена Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно