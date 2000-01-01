Сметанин Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанин Степан Васильевич

Сметанин Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сметанин Василий II Степанович

Мать: Сметанина Акулина Афанасьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close