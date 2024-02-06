Нагаева Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1983
Отец: Ерохин Сергей
Мать: Ерохина Анна
Рождение ребёнка
23.05.2008
Дочь: Нагаева София Владимировна
Отец ребёнка: Нагаев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.2014
Дочь: Нагаева Милана Владимировна
Отец ребёнка: Нагаев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.2014
Дочь: Нагаева Милана Владимировна