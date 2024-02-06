Нагаева Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1983

Отец: Ерохин Сергей

Мать: Ерохина Анна

Рождение ребёнка
23.05.2008

Дочь: Нагаева София Владимировна

Отец ребёнка: Нагаев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
04.04.2014

Дочь: Нагаева Милана Владимировна

Отец ребёнка: Нагаев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
04.04.2014

Дочь: Нагаева Милана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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