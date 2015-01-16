Байч (Лыжина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайч (Лыжина) Мария Федоровна

Байч (Лыжина) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1923

Дата смерти

16.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1923

Отец: Лыжин? Федор

Мать: Лыжина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байч Юрий

Отец ребёнка: Байч Петр Петрович

Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Байч Петр Петрович

Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селюнина Галина

Отец ребёнка: Байч Петр Петрович

г.Серов Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Алексей Спиридонович

Смерть
16.01.2015
Россия, Свердловская обл, г Серов
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Россия, Свердловская обл, г Серов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close