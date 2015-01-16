Байч (Лыжина) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1923
Дата смерти16.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1923
Отец: Лыжин? Федор
Мать: Лыжина Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байч Юрий
Отец ребёнка: Байч Петр Петрович
Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Байч Петр Петрович
Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селюнина Галина
Отец ребёнка: Байч Петр Петрович
г.Серов Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2015
Россия, Свердловская обл, г Серов
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Россия, Свердловская обл, г Серов