Хисматуллин Ильшат Мухаматнурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Ильшат Мухаматнурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1979

Отец: Хисматуллин Мухаматнур Самигуллович

Мать: Хисматуллина Зоя Петровна

Рождение ребёнка
27.11.2005

Дочь: Хисматуллина Гузель Ильшатовна

Мать ребёнка: Хисматуллина Альфира Исанаевна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.2014

Дочь: Хисматуллина Ясмина Ильшатовна

Мать ребёнка: Хисматуллина Альфира Исанаевна

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