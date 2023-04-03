Христостомов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христостомов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
?.06.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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