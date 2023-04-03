Христостомов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.06.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край