Зубенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубенко Полина

Рождение ребёнка
05.11.1934

Сын: Зубенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Зубенко Полина

Смерть
Неизвестно

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