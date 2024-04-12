Маринин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиОколо 30.09.1938
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Маринин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маринина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маринина ?
Смерть
Около 30.09.1938
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область