Маринин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаринин Александр Александрович

Маринин Александр Александрович

avatar

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Около 30.09.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Маринин Александр

Мать: Маринина Мать А. Маринина

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маринина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринина ?

Смерть
Около 30.09.1938
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close