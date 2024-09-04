Алгазин Александр Борисович
Место рожденияг. Тара
Дата рожденияМежду 1717 и 1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1717 и 1719 ст.
Отец: Алгазин Борис Лукьянович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: (Алгазина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Ларионова
Смерть
Неизвестно