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Алгазин Александр Борисович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

Между 1717 и 1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1682 и 1683 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1717 и 1719 ст.

Отец: Алгазин Борис Лукьянович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Акулина Ларионова

Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: (Алгазина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Ларионова

Смерть
Неизвестно

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