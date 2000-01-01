Есипов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есипов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Белова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%... Показать все
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