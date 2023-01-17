Гази (Мингазеев) Ибрагим Зарифуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гази (Мингазеев) Ибрагим Зарифуллович

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Место рождения

Большие Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.02.1907

Дата смерти

20.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1919 по 1924
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.02.1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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