Гази (Мингазеев) Ибрагим Зарифуллович
Место рождения
Дата рождения04.02.1907
Дата смерти20.02.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1924
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.02.1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)