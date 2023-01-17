Подгорнова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1918
Дочь: Семисаженова Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Подгорнов Фёдор
Россия, с.Бакуры, Малосердобинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подгорнов Фёдор
Смерть
1940
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: Инсульт