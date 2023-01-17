Подгорнова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорнова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1918

Дочь: Семисаженова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Подгорнов Фёдор

Россия, с.Бакуры, Малосердобинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорнов Фёдор

Смерть
1940
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: Инсульт
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