Фомичева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1981

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1981

Отец: Аникеев Александр

Мать: Аникеева Галина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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