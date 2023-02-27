Фомичева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1981
Отец: Аникеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности