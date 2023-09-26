Пронин Владимир Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Владимир Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронина Анисья Васильевна

Сампур, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Анисья Васильевна

Смерть
1937
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