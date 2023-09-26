Пронин Владимир Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
19.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронина Анисья Васильевна
Сампур, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937