Пастухов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пастухов Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Лариса Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастухов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно