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Пастухов Василий Иванович

Место рождения

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пастухов Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Надежда Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Лариса Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастухов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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