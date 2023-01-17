Дьяконова Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения27.08.1874
Дата смерти11.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874
Место жительства
С 1892 по 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899 по 1900
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1900
Франция
Смерть
11.08.1902
г. Тироль, Австрия