Дьяконова Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова Елизавета Александровна

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Место рождения

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

27.08.1874

Дата смерти

11.08.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1874
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1892 по 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899 по 1900
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1900
Франция
Смерть
11.08.1902
г. Тироль, Австрия
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