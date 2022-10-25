Смирнова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1934
Дочь: Смирнова Елена Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел
Смерть
Неизвестно