Смирнова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1934

Дочь: Смирнова Елена Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Петр Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел

Смерть
Неизвестно
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