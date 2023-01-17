Воробьёва Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1890

Сын: Воробьёв Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Воробьёв Антон Иванович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1901

Сын: Воробьёв Иван

Отец ребёнка: Воробьёв Антон Иванович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Антон Иванович

Смерть
Неизвестно
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