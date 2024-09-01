(Белозор) Мотрона 07
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белозор Иван
Мать: (Бабенко) Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр
Смерть
Неизвестно