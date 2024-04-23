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Матрёна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1678 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Степанович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Соломонида Марковна

Отец ребёнка: Марк Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Василий Маркович

Отец ребёнка: Марк Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Екатерина Марковна

Отец ребёнка: Марк Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Сафрон Маркович

Отец ребёнка: Марк Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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