Матрёна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Степанович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Соломонида Марковна
Отец ребёнка: Марк Степанович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Василий Маркович
Отец ребёнка: Марк Степанович
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Екатерина Марковна
Отец ребёнка: Марк Степанович
Рождение ребёнка
1716
Сын: Сафрон Маркович
Отец ребёнка: Марк Степанович