Степанов Никифор Иларионов
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Степанов Иларион Григорьев
Мать: Степанова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Степанов Петр Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1807