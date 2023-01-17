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Степанов Никифор Иларионов

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Место рождения

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Степанов Иларион Григорьев

Мать: Степанова Анна Иванова

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Степанов Степан Большой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Степанов Степан Меньшой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Степанов Петр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1807
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