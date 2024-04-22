Боркичев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоркичев Дмитрий Николаевич

Боркичев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Боркичев Николай Павлович

Мать: Александра Павловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.

Дочь: Боркичева Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Боркичева Дарья Степановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1915 ст.

Сын: Боркичев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Боркичева Дарья Степановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боркичева Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close