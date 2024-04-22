Боркичев Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Боркичев Николай Павлович
Мать: Александра Павловна
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.
Дочь: Боркичева Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Боркичева Дарья Степановна
Рождение ребёнка
31.07.1915 ст.
Сын: Боркичев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Боркичева Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно