Романенко Павел Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Павел Селиверстович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1930

Сын: Романенко Николай Павлович

Мать ребёнка: Романенко Анастасия Моисеевна

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Варвара Павловна

Мать ребёнка: Романенко Анастасия Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Иван Павлович

Мать ребёнка: Романенко Анастасия Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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