Романенко Павел Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1930
Сын: Романенко Николай Павлович
Мать ребёнка: Романенко Анастасия Моисеевна
Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Варвара Павловна
Мать ребёнка: Романенко Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романенко Анастасия Моисеевна
Смерть
Неизвестно