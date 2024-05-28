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Крутиков Поликарп Гаврилович

Место рождения

Увельки, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

22.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886 ст.

Отец: Крутиков Гаврил Григорьев

Мать: Крутикова (Сыркова) Анастасия Андреева

Увельки, Туринский, Свердловская область
Восприемники: Той же деревни уволенный по билету солдат Ефим Титов Рыбин и де. Рыгача кр. девица Феодосия Андреева Сыркова
Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Жена: Крутикова (Рысева) Таисия Алексеевна

Увельки, Туринский, Свердловская область
Поручители: По жениху: дер.Рыгач кр. Илья Андреев Сырков и дер. Увелек кр. Николай Прокопьев Крутиков По невесте: дер. Увелек кр. Григорий Петров Лахтин и дер. Шевелевой кр. Петр Григорьев Стариков
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Мартынова (Крутикова) Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Крутикова (Рысева) Таисия Алексеевна

Увельки, Туринский, Свердловская область
В МК запись о рождении по старому календарю 23.01.1914 Восприемники: Деревни Увелек крестьянин Алексий Гаврилов Лахтин 1й и крестьянская жена Феодора Петрова Лахтина
Смерть
Неизвестно

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