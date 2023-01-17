Терехова (Пекина) Гета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1937
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1937
Отец: Пекин Иван Александрович
Мать: Чуднова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1962
Сын: Терехов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Терехов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
30.08.1973
Дочь: Терехова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2021
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область