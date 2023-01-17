Терехова (Пекина) Гета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Пекина) Гета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1937

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1937

Отец: Пекин Иван Александрович

Мать: Чуднова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1962

Сын: Терехов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Терехов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
30.08.1973

Дочь: Терехова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2021
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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