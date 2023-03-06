Горохов Григорий Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Горохова) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Горохова) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горохов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Горохов Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Горохова) Юлитта Григорьевна
Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Горохова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна
Смерть
Неизвестно