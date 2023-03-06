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Горохов Григорий Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горохов Исая Семенович

Мать: Горохова Евфросинья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Горохова) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Горохова) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Горохов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Горохов Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Горохова) Юлитта Григорьевна

Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Горохова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Горохов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Горохова Дарья Филипповна

Смерть
Неизвестно

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