Пекшева (Касьянова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекшева (Касьянова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов Василий Миронович

Мать: Касьянова Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
22.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пекшев Григорий Иванович

Бракосочетание
1953

Муж: Пекшев Григорий Иванович

Душанбе, Таджикистан
Рождение ребёнка
30.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пекшев Григорий Иванович

Смерть
25.12.2008
Москва, Россия
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