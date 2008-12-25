Пекшева (Касьянова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.12.2008
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пекшев Григорий Иванович
Бракосочетание
1953
Душанбе, Таджикистан
Рождение ребёнка
30.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пекшев Григорий Иванович
Смерть
25.12.2008
Москва, Россия