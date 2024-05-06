Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мавра Андреевна
Мать ребёнка: Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Авдотья Семеновна
Смерть
Неизвестно