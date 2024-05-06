Андрей Петрович 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мавра Андреевна

Мать ребёнка: Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Авдотья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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