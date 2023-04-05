Кокшаров Георгий Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшаров Георгий Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Путешествие
1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1 июля 1912г Жених: Сокольского села крестьянин Иоанн Спиридонов Поздеев, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Агрипина Прокопиева Федяков... Показать все
Смерть
Неизвестно
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