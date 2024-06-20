Репина Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина Надежда Васильевна

Место рождения

Дуплино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1908 ст.

Отец: Репин Василий Всеволодович

Мать: Репина Анна Иосифовна

Дуплино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Неизв Неизв

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева Неизвестн

Отец ребёнка: не указан

Щетинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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