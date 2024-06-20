Репина Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1908 ст.
Отец: Репин Василий Всеволодович
Мать: Репина Анна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горячев Неизв Неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева Неизвестн
Отец ребёнка: не указан
Щетинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно