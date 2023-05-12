Лебедева (Логунова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Логунова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1954

Отец: Логунов Алексей Иванович

Мать: Логунова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
12.10.1954
Бракосочетание
17.10.1975

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1977

Сын: Лебедев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.04.1985

Дочь: Рябова (Лебедева) Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

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