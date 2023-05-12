Лебедева (Логунова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
12.10.1954
Бракосочетание
17.10.1975
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1977
Сын: Лебедев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.04.1985
Дочь: Рябова (Лебедева) Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан