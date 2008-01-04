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Осипов Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

04.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2008

Отец: Осипов Дмитрий Валентинович

Мать: Осипова Наталья Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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