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Завражных Лаврентий Иванов

Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Завражных Иван (Мл) Семенов

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражных Феодосия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Завражных) Марья Лаврентьева

Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Завражных Максим Лаврентьев

Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Завражных) Параскева Лаврентьева

Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Завражных) Марфа Лаврентьева

Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Завражных Игнатий Лаврентьев

Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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