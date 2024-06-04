Завражных Лаврентий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Завражных Иван (Мл) Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Завражных) Марья Лаврентьева
Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Завражных Максим Лаврентьев
Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Завражных) Параскева Лаврентьева
Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: (Завражных) Марфа Лаврентьева
Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Завражных Игнатий Лаврентьев
Мать ребёнка: Завражных Феодосия Иванова
Смерть
После 1762