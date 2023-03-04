Николаева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 08.01.1909 по 21.01.1909
Дочь: Лукина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев Алексей Митрофанович
Усково, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Алексей Митрофанович
Смерть
Неизвестно