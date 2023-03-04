Николаева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

С 1909 по 1909 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 08.01.1909 по 21.01.1909

Дочь: Лукина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Митрофанович

Усково, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Алексей Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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