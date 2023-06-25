Шрайнер Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1957
Сын: Шрайнер Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.07.1960
Дочь: Шрайнер Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1970
Дочь: Шрайнер Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
22.02.1973
Сын: Шрайнер Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1977
Сын: Шрайнер Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна