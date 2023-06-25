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Шрайнер Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1935

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935

Отец: Шрайнер федор филипович

Мать: Шрайнер Юнкер мария яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1957

Сын: Шрайнер Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
24.07.1960

Дочь: Шрайнер Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1970

Дочь: Шрайнер Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.02.1973

Сын: Шрайнер Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1977

Сын: Шрайнер Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна

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