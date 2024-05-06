Фетисов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФетисов Александр

Фетисов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1986

Сын: Фетисов Николай Александрович

Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1987

Сын: Фетисов Денис Александрович

Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1988

Сын: Фетисов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Фетисов Иван Александрович

Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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