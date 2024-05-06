Фетисов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1986
Сын: Фетисов Николай Александрович
Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1987
Сын: Фетисов Денис Александрович
Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1988
Сын: Фетисов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
1990
Сын: Фетисов Иван Александрович
Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна
Смерть
Неизвестно