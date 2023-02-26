(Мешкова) Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокия Ферапонтова
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Рождение ребёнка
07.01.1878
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Агриппина Ферапонтова
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Рождение ребёнка
28.04.1883
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Рождение ребёнка
02.01.1886
Дочь: Татьяна Ферапонтова
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Рождение ребёнка
06.02.1891
Сын: Мешков Ферапонт Ферапонтов
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Рождение ребёнка
04.06.1892
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Васса Ферапонтова
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Елизавета Ферапонтова
Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев
Смерть
Неизвестно