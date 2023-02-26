(Мешкова) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мешкова) Акилина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1874

Муж: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокия Ферапонтова

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1878

Сын: Мешков Иван Ферапонтов

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Агриппина Ферапонтова

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1883

Сын: Мешков Максим Ферапонтов

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1886

Дочь: Татьяна Ферапонтова

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1891

Сын: Мешков Ферапонт Ферапонтов

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Мешков Федор Ферапонтов

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Васса Ферапонтова

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Елизавета Ферапонтова

Отец ребёнка: Мешков Ферапонт Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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