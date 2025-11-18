Доронин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Доронин Николай

Автор
ОО
Овчинникова О.

мужской, родился Неизвестно

умер До 1942

Дети
Доронин Пётр Николаевич1904 г.р.
Доронин Александр Николаевич1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1904

Сын: Доронин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
1909

Сын: Доронин Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
1912

Сын: Доронин Арсентий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
1918

Сын: Доронин Иван Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
1921

Сын: Доронин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
1924

Сын: Доронин Борис Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
1925

Сын: Доронин Кондратий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Смерть
До 1942

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