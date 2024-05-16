Бескаравайная Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБескаравайная Татьяна

Бескаравайная Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бескаравайная Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бескаравайный Василий Иванович

Карачаевск, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бескаравайный Василий Иванович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Бескаравайный Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бескаравайный Василий Иванович

Карачаевск, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.