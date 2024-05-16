Бескаравайная Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бескаравайная Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бескаравайный Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Сын: Бескаравайный Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бескаравайный Василий Иванович
Смерть
Неизвестно
Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край