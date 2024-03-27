Помазуев Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазуев Павел Георгиевич

Место рождения

Мутина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1991

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Помазуева (Светлолобова) Раиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
?.03.1991
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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