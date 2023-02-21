Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Семёнович

Смерть
Неизвестно
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