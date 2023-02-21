Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ефим Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Семёнович
Смерть
Неизвестно