Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Рыжков Савватей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Клопова) Татьяна
Отец ребёнка: Клопов Лаврентий Федотович
Рождение ребёнка
16.12.1932
Сын: Клопов Александр Лавреньтьевич
Отец ребёнка: Клопов Лаврентий Федотович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Сипкина (Клопова) Мария
Отец ребёнка: Клопов Лаврентий Федотович
Смерть
Неизвестно