Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна

Место рождения

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Рыжков Савватей

Мать: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопов Лаврентий Федотович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Клопова) Татьяна

Отец ребёнка: Клопов Лаврентий Федотович

Рождение ребёнка
16.12.1932

Сын: Клопов Александр Лавреньтьевич

Отец ребёнка: Клопов Лаврентий Федотович

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сипкина (Клопова) Мария

Отец ребёнка: Клопов Лаврентий Федотович

Смерть
Неизвестно

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