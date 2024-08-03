Егорова (Маслова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Дмитрий
Мать: Маслова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Антонида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Егорович Егоров
Смерть
Неизвестно