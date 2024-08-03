Егорова (Маслова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Маслова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Семжа, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Дмитрий

Мать: Маслова Парасковья

Семжа, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Антонида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Егорович Егоров

Смерть
Неизвестно

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