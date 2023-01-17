Бельды Николай Иванович
Место рожденияМуха, Нанайский р-н, Хабаровский край
Дата рождения02.05.1929
Дата смерти21.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Муха, Нанайский р-н, Хабаровский край
Место жительства
По 1941
Муха, Нанайский р-н, Хабаровский край
Место жительства
С 1990 по 1993
Место жительства
По 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
21.12.1993