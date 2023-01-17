Бельды Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельды Николай Иванович

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Место рождения

Муха, Нанайский р-н, Хабаровский край

Дата рождения

02.05.1929

Дата смерти

21.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Муха, Нанайский р-н, Хабаровский край
Место жительства
По 1941
Муха, Нанайский р-н, Хабаровский край
Место жительства
С 1990 по 1993
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
По 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
21.12.1993
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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